Ünlü oyuncu Oral Özer bar saldırısında hastanelik oldu

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Olaydan sonra yakalanan 2 saldırganın verdiği ilk ifadelerinde saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.

Yaralıların olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı olayda, saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü.

Oyuncu Özer’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve bilgilerde, çenesinin kırılıp yüzünün gözünün patlatıldığını iddia ettiği darp olayıyla ilgili olarak Kadıköy İlçe ekiplerince soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili de dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları olay yerine getiren aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü. Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sıkıntı olaydan bir saat kadar önce başladı. Biz kız arkadaşımla mekanın içindeydik ve bir arabadan atılan bardak sesini duyduk. çalışanlar barın arkasından beyzbol sopalarını alıp arabanın peşinden gittiler. Sonrasında birinin dediğine göre arabadan silah göstermişler” ifadelerini kullandı.

Darp edilmesinin nedenini, "yanlış kişiye bağırıyorsunuz" demek olduğunu aktaran Özer, olayı şöyle anlattı: “Arka masamızdan bir çocuk video çekmeye başladı. Yaralının yakını ve tahminimizce mekanla doğrudan bağlantılı olan baş saldırgan, bu çocuğun üzerine yürüyüp bağırmaya başladı. Ben de olayı sakinleştirmek adına ‘yanlış kişiye bağırıyorsunuz’ dedim. Bu kadar. Bunun üzerine o ruh hastası hiçbir neden yokken ve hali hazırda barda maksimum bir dakika önce ateşli silahla yaralanmış iki insan varken, bana öldüresiye saldırdı. Yetmedi, iki kişi daha katıldı ona. O da yetmedi ellerine bira bardaklarını aldılar.

Kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldım. Kız arkadaşıma da o bardaklarla vurdular (kolu alçıda). Sonrasında, ben artık yere yığılınca bıraktılar. Ambulans bekledik bir süre, polisler geldi. Bizi dışarı çıkardıklarında adamlar yok olmuştu. Bar çalışanlarınla defalarca onların kim olduğunu sorduk. Yanıt alamadık. Hastaneye bizimle gelmelerini söyledik, geçiştirdiler. Açıkça adamları koruyup, kendilerini olaydan sıyırmaya çalıştılar.

Bugün öğlen on ikiye kadar hastanedeydim. Kafamda iki derin yarık, gözümün altında altı dikiş ve çenemde ameliyatlık bir kırık var. ‘Yanlış kişiye bağırıyorsunuz’ dedim diye... Ve ben oyuncuyum. Acilde ifadelerimizi verdik, şikâyetçi olduk. Süreci takip edeceğiz ve saldırganların da işletmenin de gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız fakat öyle şeyler oldu ki gece boyunca beni bunu yazmaya itti. Birincisi çalışanların verdiği ifade: dediklerine göre ben o hengâmede düşüp kafamı bira fıçısına çarpmışım. İkincisi: mekânda kamera yok diyorlar. Üçüncüsü: memurlardan birinin bize saldırganları bulmalarının çok zor olduğunu ve bizim o mekâna tekrar gidip kişiyi görürsek ihbar edebileceğimizi söylemesi.”

ORAL ÖZER KİMDİR?

1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.