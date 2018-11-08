Bir süredir hastanede tedavi altında olan babasının vefat haberini yurtdışında alan ünlü oyuncu ailesiyle beraber ilk uçakla İstanbul'a geldi. 80 yaşındaki Teoman Günsür, bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
ACI HABERİ İTALYA'DA ALDI
İtalya’da iken babasının ölüm haberini alan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, ailesiyle beraber soluğu İstanbul’da aldı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün acı günü haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER