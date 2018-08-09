Ünlü iş adamının saatini çaldı! 13 yıl hapsi istendi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne 5 Haziran'da açılan davanın iddianamesine göre, Semih Sohtorik Denizcilik A.Ş'nin kurucusu merhum armatör Hüseyin Semih Sohtorik'in oğlu Emir Sohtorik 8 Nisan 2016'da Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelin spor salonuna gitti. Soyunma odasında üzerini değiştiren ve Rolex marka kol saati ile eşyalarını dolaba koyan Emir Sohtorik spor salonuna geçti. Sohtorik'in spor yapmasından faydalanan Mehmet Emin O. (30) iş adamının dolabını açarak 6 bin Euro değerindeki saati alarak ayrıldı.

Spordan dönen Emir Sohtorik dolabının zorlanarak açıldığını ve kol saatinin çalınmış olduğunu gördü. Durumu otel yönetimine bildiren iş adamı polise de haber verdi. Güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde dolabın kilidini kırarak kol saatini çalan kişinin Mehmet Emin O. olduğu belirlendi.

13 YIL HAPSİ İSTENDİ

Emir Sohtorik'in şikayeti üzerine gasp suçundan tutuklu olduğu belirlenen Mehmet Emin O. 'nu ifadesi savcılıkça alındı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirten şüpheli hakkında dolabın kilidini kırdığı gerekçesiyle mala zarar verme ve saati çaldığı iddiasıyla da hırsızlık suçlarından toplam 5 yıl 3 aydan 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"DOLABIMI GÖZLÜYORDU"

3 yıldır spor yaptığı otelin spor salonuna gittiğini belirten Emir Sohtorik ifadesinde, "Soyunma odasında üzerimi değiştirirken arkamda hafif kilolu, siyah saçlı, 180 cm boylarında, kirli sakallı birini üzerini değiştirirken dolabımı gözetliyormuş gibi hissettim. Spordan döndüğümde dolabın kilidinin kırıldığını ve 6 bin Euro değerinde saatimin çalındığını gördüm. Üzerimi değiştirirken tarif ettiğim arkamda duran kişiden şüpheleniyorum. Saatimi çalan kişi ya da kişilerden şikayetçiyim" dedi.

"MASAJ İÇİN GELDİM"

Otele sürekli masaj yaptırmak için gittiğini belirten şüpheli Mehmet Emin O., "Gasp suçundan cezaevinde hükümlüyüm. Benim bu tür işlere karışmışlığım vardı. Nerede bir hırsızlık olsa benim resimlerimi veriyorlar. Ancak ben bu olayı yapmadım. Yargılandığım davalardan beraat ettim. Kol saatini ben çalmadım" dedi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan araştırmada şüphelinin Kadıköy Kalamış'ta bir otelde daha önce gerçekleştirdiği hırsızlıktan dolayı söz konusu otel tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Mehmet Emin O. hakkında 2016 yazında yine bir otelde işlenen hırsızlıktan dolayı Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde de süren davasının bulunduğu belirlendi. Mehmet Emin O.'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.