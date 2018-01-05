Ünlü gazeteciye 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası!

Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce yayınlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.
Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti. Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.
Davada, Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla yer alıyordu.
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