  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Üniversiteye operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Üniversiteye operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Yalova Üniversitesi’nde 4 ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 15:44 - Güncelleme: 18-04-2018 15:44

YALOVA Üniversitesi’nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla polis tarafından 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür yazılı bir açıklamada bulundu. Özgür, açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan 2 adet Hizmet alımı ve 2 adet mal alımı ihalelerine fesat karıştırılmasıyla alakalı yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şahıslar halen gözaltında bulunmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Üniversiteye operasyon! Çok sayıda gözaltı var... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OHHHHHHHHHHHHHHHHHH 18 Nisan 2018 16:03 OH HHHHHHHHHHHHHHHHHH

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro