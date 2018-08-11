Üniversite tercihleri için adaylara en doğru tavsiyeler

Üniversiteli olmak isteyen adaylar yeni sınav sisteminin ilk tercihlerini yapıyor. 14 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde en doğru tercihi yapabilmeleri için öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Adaylar seçim yaparken öncelikle moda olan değil yaşayan meslekleri tercih etsinler. Seçilen bölüm mezun olduktan sonra kişiye ekonomik olarak fayda sağlıyor mu? Buna baksınlar" dedi.

Öğrencilerin ellerindeki puanların 'sermayeleri' olduğunu ve çok iyi kullanılması gerektiğini belirten Dr. Aydın, "Meslekler de insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. Bu nedenle doğru tercih yapmak için öncelikle moda olan değil yaşayan bir bölüm tercih edilmelidir. Eğitim, sağlık, bilişim, elektronik, makine, gıda gibi alanlar insan var olduğu sürece ihtiyaç duyulan alanlara örnektir. İkinci olarak seçilen bölüm mezun olduktan sonra kişiye ekonomik olarak fayda sağlıyor mu buna bakılmalı. Üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken şey kişinin seçeceği mesleği onurla taşıması. Son olarak ise adaylar mutlaka sevecekleri bir meslek seçmeliler" diye konuştu.

"GÖRMEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ TERCİH ETMEYİN"

Seçeceğiniz bölüm en önemli kriterler arasındadır. Doğru bir bölümü seçmek sizi gelecekte rahat ettirecektir. Bölümün iş imkanları nasıl? Bölüm size uygun mu? Bu bölümü okursanız size ne katkısı olabilir?Tüm bu sorulara doğru yanıtlar bulunması gerektiğini belirten Dr. Aydın, "Hayatınızı şekillendirecek ve geleceğinizi yönlendirecek üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarını mutlaka yerinde görün. Görmediğiniz bir üniversiteyi tercih etmeyin" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 40'INI BURSLU OKUTUYORUZ"

Bünyelerindeki 16 fakülte ve 270 bölümde yaklaşık 41 bin öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, "Ortalamaya baktığımızda öğrencilerimizin yüzde 40'ını burslu okutuyoruz. Başarı bursu, sporcu bursu, ihtiyaç bursu gibi pek çok burs türümüz var. Bunun dışında erkek ve kız öğrencilerimiz için yurt imkanlarımız,yurtdışından 600 üniversite ile işbirliğimiz var. Türkiye'nin üçüncü büyük laboratuvarına, Aziz Sancar tarafından açılan ve onun adını taşıyan bir teknoloji merkezini sahibiz. Öğrencilerimiz tıp ve diş hekimliği fakültelerinin imkanlarından da yararlanabiliyor" diye konuştu.

"MEZUNLARIMIZI İŞE YERLEŞTİRME ORANIMIZ YÜZDE 80"

Her öğrencisinin mezun olmadan yurtdışına çıktığını sözlerine ekleyen Dr. Aydın, "Erasmus ya da değişim programıyla yurtdışına çıkan öğrencilerimiz, pek çok yabancı üniversiteden de diploma sahibi olabiliyor. Öğrenciler, okudukları sırada burada almış olduğu teorik eğitimi eş zamanlı olarak o alanla alakalı bir iş yerine giderek pratiğe dönüştürebiliyor. Öğrenciler mezun olduklarında ise yüzde 80'e varan oranda işe yerleştirme yapıyoruz. Mezun yerleştirme birimimiz tarafından öğrencilerimiz kendi çalıştıkları alanlarda daha mezun olmadan onları işe yerleştiriyorlar" ifadelerinde bulundu.





"PARAYI ÜRETEREK KAZANAN İNSANLAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"





Üniversitedeki mevcut işletmeleri kiralamak isteyenlere getirdikleri bir kuraldan söz eden Dr. Aydın, "Eğer okulumuzda bir kantin, kitapçı veya dükkan açmak isteyen varsa muhakkak firmasına 3 tane asgari öğrenci ortak almak zorunda. Böylece öğrenciler daha öğrencilik yıllarında firmalara ortak oluyor. Biz parayı parayla kazanan değil parayı üreterek kazanan insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da üniversitemizin çok ciddi alt yapısı var" dedi.