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Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman 2018-ÖSYM sonuç açıklaması

Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman 2018-ÖSYM sonuç açıklaması

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak araştırmaları hız kazandı. 31 Haziran-1 Temmuz arasında YKS sınavlarına giren öğrenciler şimdi YKS sınav sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM resmi açıklamasına göre TYT-AYT-YDT sınav sonuçları 31 Temmuz Salı günü osym.gov.tr adresinden açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 13:20 - Güncelleme: 02-07-2018 13:00

Binlerce üniversite öğrencisi geçtiğimiz haftasonu hayalindeki üniversiteye girmek için YKS sınavlarına girdi. 2 gün boyunca süren ve 3 farklı oturumu olan YKS sınavı soru cevapları ÖSYM resmi sitesinde dün akşam 20.00 saatlerinde erişime açıldı. Öğrenciler resmi YKS sonuçlarının açıklanmasından önce kendi değerlendirmesini yaptı. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte ÖSYM 2018 iş takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı. 

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak. 

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınavdan çıkan adaylar TYT sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Öğrenciler soru ve cevapları öğrenip TYT sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak istiyor. YKS sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN “YKS” AÇIKLAMASI: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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