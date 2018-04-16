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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağlarını kopardığını söyledi. Ünal, yeni CHP'nin söyleminin PKK ve DHKP-C'nin ortak söylemi olduğunu ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 20:59 - Güncelleme: 16-04-2018 20:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun ağır bir Erdoğanfobya yaşadığını söyleyen Ünal, CHP'nin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağlarının koptuğunu ifade etti.

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini rutin iftiralar olarak niteledi. İstanbul il başkanının tutuklu vekiller için "rehin" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Ünal şöyle konuştu:

"Genel başkan yardımcılarından birinin Selahattin Demirtaş ile Deniz Gezmiş benzetmesi. Bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir. Buna, Kılıçdaroğlu'nun parka ve postal giydiği günleri hatırlatmasını da eklemek gerekiyor. Biliyorsunuz Marksist Leninist Komünist Parti ve 10 marjinal örgüt HDP'ye destek verdi ve Figen Yüksekdağ karşımıza eş başkan olarak çıktı. Bunların ortak özelliklerine baktığımızda bunların Stalinist yöntemleri kullandığını görürsünüz. İdeolojik angajmanları aynıdır. Sorunların çözümünü silahlı mücadele olarak gördüklerini biliyoruz.

"CHP GELENEĞİYLE BAĞLARI KOPTU"

Yeni olan şey Kılıçdaroğlu CHP'sinin yeni Marksist Leninist angajmanlarıdır. CHP'nin HDP'yle, YPG'yle, DHKP-C ile ortak angajmanlarını görmemiz gerekir. Atatürkle ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur.

Her ne kadar Avrupa'daki marksist leninist gelenek gelişime katkı sunmuş olsa da, bizdeki gelenek arkaik, geride kalmış bir ortak fikri ideolojik işbirliğini ifade ediyor.

CHP'nin eylemlerini, protestolarını, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük pozisyonunu, kutsallara değerlere karşı aldığı tavrı da buradan okumak gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖVİZ KURLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ

Az önce anlatmak istediğim şey buydu. Kılıçdaroğlu'nun dili ve söylemi açık ve net Türkiye karşıtıdır. Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobya yaşıyor. Bu PKK'nın DHKP-C'nin ortak söylemidir. Siyasette muhalefet olur, milli meselelerde mutabakat olur. Eğer muhalefetseniz çözüm önerisi ortaya koyarsınız.

SP LİDERİNİN AÇIKLAMALARI

Bunları değerlendirmeye değer görmüyorum. Nihayetinde bu değerlendirmeler daha çok bir spekülasyon oluşturmak ve yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunlar üzerinden siyasal konum oluşturmak üzere bu dil ve söylem görülüyor. Bunlar Karamollaoğlu'nun kendi siyasi görüşleridir. Bu siyasi değerlendirmeler yeni değil. Sadece "Karamollaoğlu böyle düşünüyormuş" diye düşünüyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 21:53 söylediklerinizi çocuklar güler bizde inandık yaw he he

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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