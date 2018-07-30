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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Araçlar çukura düştü

Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Araçlar çukura düştü

İstanbul'da yine bir çökme olayı yaşandı. Bu kez Ümraniye'de bir inşaatın duvarı çöktü. Bölgeden son dakika gelen görüntülerde araçların da çukura düştüğü görülüyor.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 10:00 - Güncelleme: 30-07-2018 11:01

ÜMRANİYE'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 10:39 yazık milletin malı rezil oluyor işinizi düzgün yapın arkadaş bunları denetleyen yok mu. desene neyi denetleyen var ki bunları denetlesin. harran ovası.

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