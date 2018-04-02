Ülkü Tamer vefat etti kimdir? En meşhur şiirleri ve eserleri

Türk Edebiyatı'nın yaşayan en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Ülkü Tamer'in cenazesi bugün kaldırılıyor. Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ülkü Tamer'in naaşı Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Ülkü Tamer'in ölüm haberi üzerine sosyal medyada bir çok isim 'şiirlerinden dizeler' paylaşarak taziye mesajları yayınladı.

‘NUH’UN GEMİSİ GİBİYDİ ŞİİRLERİ’

Cemal Süreya birlikte Papirüs dergisini çıkardıkları Tamer için şöyle diyordu: “Nuh’un gemisi gibiydi Ülkü Tamer’in ilk şiirleri: Kalabalık, şenlikli, her türlü imgenin erkeğini ve dişisini barındıran, terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, kirpilerle, sansarlarla ve her şeyle dolu.”

ÜLKÜ TAMER KİMDİR ASLEN NERELİ?: Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilköğrenim eğitimini Gaziantep'te geçiren Tamer, ortaöğretimine İstanbul'da devam etti. 1958 yılında Robert Koleji'nden mezun olan Ülkü Tamer'in lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı.

ÜLKÜ TAMER ŞİİRLERİ : Gül Dikeni, Üşür Ölüm Bile ve Güneş Topla Benim için şiirleri ünlü isimler tarafından bestelenen Ülkü Tamer, bir çok şiirin de Türkçe'ye çevirisine imza attı. Şiirlerinden bazıları şunlar; Ağıt

Ben Sana Teşekkür Ederim, Bir Anı, Bruegel, Düello, Geceleyin, Hançer, Kıştan Üşüyen Virgül, Taştan Asker, Uyku, Üşür Ölüm Bile, Yazın Bittiği,

Yazmasında

Öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü'nde devam eden Ülkü Tamer, 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İkinci Yeni'ye, bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti.

OTUZUN ÜZERİNDE OYUN ÇEVİRDİ

1991 yılında dört öyküsünü içeren "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabını, 1997'de ise "Alleben Anıları" adlı öykü kitabını yayımladı. Bunu, 1998'de yayımlanan "Yaşamak Hatırlamaktır" adlı anı kitabı izledi. Oyunculuk dönemi anılarını içeren "Bir Gün Ben Tiyatrodayken" 2003'te yayımlandı.

Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. lonesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, H. Ibsen gibi yazarlardan otuzun üzerinde oyun çevirdi. Bu oyunlarının pek çoğu özel tiyatrolarca sahnelendi. Birçok şiir antolojisi de hazırladı. Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü'nü kazandı. "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" (1966) adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülüne, 1979'da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Ady Ödülü'ne, "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü'ne, 2014 yılında "Bir Adın Yolculuktu" adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne değer bulundu

ÜLKÜ TAMER'E ŞİİRLİ VEDALAR : Ülkü Tamer için twitter üzerinden yayınlanan veda mesajları ünlü şairin dizeleri ile yüklü oldu. İşte onlardan bazıları;



