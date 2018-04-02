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Ülke tarihinin en büyük petrol sahası keşfedildi

Ülke tarihinin en büyük petrol sahası keşfedildi

Körfez ülkesi Bahreyn, ülke tarihinin en büyük petrol alanını keşfettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 18:13 - Güncelleme: 02-04-2018 18:13

Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'de 1932'den beri ülkedeki en büyük petrol sahasının keşfedildiği belirtildi. Bahreyn hükümeti yaptığı açıklamada, yeni kaynağın Bahreyn'in mevcut rezervlerini gölgede bırakacağını söyledi. Bahreyn Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise keşfedilen sahada ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi. Petrol sahasıyla ilgili ilk bulguların Çarşamba günü Petrol Bakanlığı tarafından verilecek bir konferansta açıklanacağı duyuruldu. 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Sonucu belli 02 Nisan 2018 18:38 Avrupaya amerikaya yedirirsi iz iste ne guzel...

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