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Ufuk Tatar otopsi sonucu nasıl ölüm nedeni ne çıktı?

Ufuk Tatar otopsi sonucu nasıl ölüm nedeni ne çıktı?

Ufuk Tatar ölümü ile Türkiye'yi yasa boğdu. Hatay'da 8 gündür aranan ve cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki Ufuk Tatar toprağa verildi. Peki Ufuk Tatar'ım otopsi raporundan ne çıktı, Ufuk Tatar'ın tecavüz edilip öldürüldüğü de ihtimaller arasında mı? İşte başta ailesi olmak üzere Hatay'ı yasa boğan Ufuk Tatar'ın otopsi raporu...

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 12:30 - Güncelleme: 09-07-2018 12:30

Ufuk Tatar ölümü ile Hatay başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 8 gündür arananUfuk Tatar'ın cansız bedeni Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulundu. Peki Ufuk Tatar neden öldü, Ufuk Tatar otopsi raporu yayınladı mı, Ufuk Tatar tecavüze mi uğradı...

Hatay'da, kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, toprağa verildi.

Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide ölü bulunan Ufuk Tatar'ın, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Baba Muhammet Tatar ve anne Durdu Tatar, sağlık ekiplerinin ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.

Törene, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

NE OLMUŞTU: Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine başlatılan ve 8 gün devam eden arama çalışmaları sonunda Ufuk'un cansız bedeni dün, Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunmuş ve otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

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