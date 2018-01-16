Ufak Tefek Cinayetler Merve'nin abisi Rıza Altuğ Görgü kimdir?

Star Tv'de salı günleri ekrana gelen hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Rıza karakteri ön plana çıkıyor. Merve'nin abisi olan ve şirketi dolandıran Rıza merak edilmeye başlandı. Gelin hep birlikte Rıza karakterine hayat veren Altuğ Görgü'ye yakından bakalım.

Altuğ Görgü 1975 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Bursa Erkek Lisesinde okurken tiyatro grubuna katılmış ve tiyatro ile bu dönemde tanışmıştır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Çalışmalarını Şogen Film Müzik Prodüksiyon Ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kursları Oyunculuk Doğaçlama Tiyatro Tarihi Eğitmenliği, Bahçeşehir Koleji Yaratıcı Drama Liderliği yaparak eğitmenlik hayatını sürdürmüştür. Bir çok tiyatro oyununu hem yazmış hem de yönetmiştir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN RIZASI Adı Aşk Bu Eziyetin isimli sinema filminde Sinan karakterini canlandırmıştır. Kösem Sultan ve Kış Masalı dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Ufak Tefek Cinayetler dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Rıza karakterini canlandırmaktadır. Evli olan Altuğ Görgü'nün iki çocuğu bulunuyor. Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Altuğ Görgü son zamanlarda çok merak edilmeye başlandı.

Altuğ Görgü ve eşi Nilgün Türksever çocuklarıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor.