  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

UBER'e karşı taksici saldırıları hala tüm hızıyla devam ediyor!

UBER'e karşı taksici saldırıları hala tüm hızıyla devam ediyor!

UBER'e olan öfke yol kapattırdı. Trafiği felç eden taksiciler Bodrum'da halkı zora soktu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 16:23 - Güncelleme: 26-07-2018 16:23

UBER'e karşı taksicilerin öfkesi henüz dinmiş değil. En son yapılan açıklamaya göre UBER ülkemizde yasaklanmıştı. Ancak bu kararı hiçe sayan şirket, kemik kadrosuna hizmet vermeye devam ediyor. Bu duruma karşı artık rahat bir nefes aldığımızı düşünürken taksiciler yine rahat duramadı.

UBER sürücülerinin İstanbul'daki faaliyetlerini Bodrum'a kaydırdığını düşünen taksi şoförleri, Bodrum'da yolu kapatarak halkı hiçe saydılar. Polislerin eşliğinde basın açıklaması da yapan taksiciler, bir süre sonra yolu tekrardan trafiğe açtı.

Bodrum yarımadasında bir grup taksici, Torba Kavşağı’na konvoy halinde gelerek trafiği felç etti. Bodrum Havalimanı'na kadar konvoy halinde gitmek isteyen taksiciler, polis tarafından engellenince bu kez de yolu kapattılar.

Yaklaşık 1 saat boyunca trafiği aksatan taksiciler daha sonra dağıldı. Hükümetin yanında olmalarını isteyen taksici şoförleri hükümeti zor duruma sokacak hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu olay Bodrum'da yaşanan ilk UBER vakası da değil. Geçtiğimiz haftalarda da acente aracını Uber zanneden taksi şoförleri, araç sürücüsünü saldırmışlardı. Taksici terörü ne zaman son bulacak bilmiyoruz ancak artık bu duruma bir el atılması gerektiğini düşünüyorum.

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN UBER'e karşı taksici saldırıları hala tüm hızıyla devam ediyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro