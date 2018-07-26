UBER'e karşı taksici saldırıları hala tüm hızıyla devam ediyor!

UBER'e karşı taksicilerin öfkesi henüz dinmiş değil. En son yapılan açıklamaya göre UBER ülkemizde yasaklanmıştı. Ancak bu kararı hiçe sayan şirket, kemik kadrosuna hizmet vermeye devam ediyor. Bu duruma karşı artık rahat bir nefes aldığımızı düşünürken taksiciler yine rahat duramadı.

UBER sürücülerinin İstanbul'daki faaliyetlerini Bodrum'a kaydırdığını düşünen taksi şoförleri, Bodrum'da yolu kapatarak halkı hiçe saydılar. Polislerin eşliğinde basın açıklaması da yapan taksiciler, bir süre sonra yolu tekrardan trafiğe açtı.

Bodrum yarımadasında bir grup taksici, Torba Kavşağı’na konvoy halinde gelerek trafiği felç etti. Bodrum Havalimanı'na kadar konvoy halinde gitmek isteyen taksiciler, polis tarafından engellenince bu kez de yolu kapattılar.

Yaklaşık 1 saat boyunca trafiği aksatan taksiciler daha sonra dağıldı. Hükümetin yanında olmalarını isteyen taksici şoförleri hükümeti zor duruma sokacak hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu olay Bodrum'da yaşanan ilk UBER vakası da değil. Geçtiğimiz haftalarda da acente aracını Uber zanneden taksi şoförleri, araç sürücüsünü saldırmışlardı. Taksici terörü ne zaman son bulacak bilmiyoruz ancak artık bu duruma bir el atılması gerektiğini düşünüyorum.

Kaynak: Teknolojioku