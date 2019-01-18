Twitter'dan gizliliği ihlal eden hataya açıklama geldi!

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı, koruma hesabı olarak görünen gizli hesapların herkese açık hesaplara dönüşmesine yol açtı.

Hesabınızı korumaya almak demek, sizi takip etmeyen kullanıcıların tweetlerinizi görememesi ve takip isteği atan kullanıcıların onayınız olmadan sizi takip edememesi anlamına geliyor.

Sorun giderildi

Önceki gün korumalı hesabı olan kullanıcıların farkettiği bu durum kısa sürede yayıldı ve Twitter açıklama yapmak zorunda kaldı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu hatayı fark eder etmez müdahale ettiklerini ve sorunun giderildiği belirtildi.

Daha çok Android platformunda yüklü Twitter uygulamasını kullanan kitleyi etkileyen teknik sorunun neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.