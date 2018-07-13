Twitter'dan duyurdu Bakan Varank devreye girdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin AR-GE Laboratuvarı'nı kapatma kararından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın devreye girmesiyle geri adım attı. Kapatma kararını sosyal medya hesabından duyuran Doç Dr. Sinan Kıvrak, Bakan Varank'a yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge Laboratuvar sorumlusu Doç Dr. Sinan Kıvrak, rektörlüğün kapatmaya ilişkin kararını sosyal medyadan duyurdu. Laboratuvardan çektiği bir videoyu da twitter hesabından paylaşan Kıvrak'ın bu tweeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iletildi.

BAKAN VARANK DEVREDE

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından devreye giren Bakan Varank, üniversite yönetimiyle görüşerek laboratuvarın açık kalmasını sağladı.

Doç Dr. Sinan Kıvrak twitter hesabında, ''Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan sayın bakanımıza @varank , değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım'' şeklinde teşekkür paylaşımında bulundu.