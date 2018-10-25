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Tuvana Türkay'ın dudak dudağa öpüştüğü kadın kim sosyal medya yıkıldı

Tuvana Türkay'ın dudak dudağa öpüştüğü kadın kim sosyal medya yıkıldı

Tuvana Türkay bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anları yayınlayınca sosyal medya yıkıldı. Güzel oyuncu gelen eleştirilerin ardından bir paylaşım daha yaparak öpüştüğü kişinin kim olduğunu açıkladı. Peki Tuvana Türkay kimdir nereli kaç yaşında? Tuvana Türkay'ın öpüştüğü kadın kim?

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:47 - Güncelleme: 25-10-2018 09:47

Fenerbahçe'nin yıldızı Alper Potuk'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Tuvana Türkay, bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla yaptığı paylaşımda İngilizce 'Bu ilk kez değil' etiketini kullandı.

"GÜNDEME GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR": Tuvana Türkay'ın bir takipçisi paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Arkadaşlar gençlere böyle örnek olmayın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar yazıklar olsun." yorumunu yaptı.

"ANNEMİN DUDAĞINDAN DA ÖPERİM AYAKLARINDAN DA": Türkay gelen eleştirilerin ardından bir fotoğraf daha paylaşarak, öpüştüğü kişinin annesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına, "Annemin dudağını da öperim ayaklarını da. Kimseye soracak değilim :) bütün annelerin ellerinden ve gözlerinden öperim. Allah annesi olmayan herkese güç ve sabır versin." notunu düştü.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR? 3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Koleji’nden mezun olan Tuvana Türkay eğitimine Beykent üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

Kamera karşısına erken yaşta geçen Tuvana Türkay ilk kez 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2014 yılında Kara Para aşk dizisinde rol aldı ve son olarak 2015 tarihli Güvenrin Uçuverdi filminde oynadı. 

Tuvana Türkay bunların dışında Eksik Sayfalar, Esir Sultan, Yer Gök Aşk, Nakş-ı Dil Sultan, Ayrılık, Cumhur Cemaat yapımlarında yer aldı.

Tuvana Türkay'ın bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu Tuvana Türkay'ın bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu Tuvana Türkay'ın bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu Tuvana Türkay'ın bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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KİMDİR ?
Tuvana Türkay
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay öte yandan geçirdiği burun estetiği ile çok konuşuluyor. Peki Tuvana Türkay kimdir? Gelin hep birlikte güzel oyuncunun hayatına bir göz atalım. TU

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