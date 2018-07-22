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Tutuklanan Safiye İnci kimdir Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti

Tutuklanan Safiye İnci kimdir Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci kimdir merak ediliyor. Hakkında tutuklama kararı verilen Safiye İnci olayı hakkında her şey haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 15:27 - Güncelleme: 22-07-2018 15:27

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Anıtkabir'de hakaret eden ve sosyal medyada paylaştığı videoda bunu alenen yapan Safiye İnci kimdir merak ediliyor. Paylaştığı video günlerce Türkiye'nin gündemini meşgul eden Safiye İnci hakkında tutuklama kararı alındı. 

Safiye İnci'nin videosu sonrası sosyal medya da adeta yer yerinden oynamıştı. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. 

Bu video sonrası, birçok sosyal medya kullanıcı Safiye İnci'nin tutuklanmasını istemiş ve video yayıldıkça bu talep artmıştı.Başta Twitter ve Instagram olmak üzere, sosyal medya platformlarında kampanya başlatılmıştı.

SAFİYE İNCİ TUTUKLANDI; Anıtkabir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme İnci'nini tutuklanmasına karar verdi.

Safiye İnci'nin kim olduğuna dair net bir detay ise henüz bulunmamakta.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında flaş gelişme

 

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