Türkiye'yi zor durumda bırakma çağrısı

Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili ve partinin eski eş başkanı Cem Özdemir Türkiye karşıtı bir tavır ile tekrar gündeme geldi. Merkel hükümetine Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları değerlendirme çağrısında bulunan Özdemir Ankara'yı "köşeye sıkıştırma" ekonomik krize karşı net talepler sunma çağrısı yaptı.



Deutsche Welle'da yer alan habere göre, NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediğini savundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANI CEM

Aslen Türk olan Cem Özdemir, özellikle Almanya'da yürüttüğü Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman yanında durmayan Cem Özdemir, devamlı olarak fırsat kolluyor ve Türkiye ile Erdoğan karşıtı propagandaların Almanya'daki bir numaralı ismi oluyor.

Cem Özdemir Türkiye karşıtlığında sınır tanımamış, PKK ve YPG'li teröristler için dahi kampanyalar yürüttü, terörist paçavralarının altında poz vermekten çekinmedi.