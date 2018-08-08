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Türkiye'nin hamleleri ABD'yi rahatsız etti

Türkiye'nin hamleleri ABD'yi rahatsız etti

Türkiye-ABD ilişkileri son aylarda hiç olmadığı kadar gerildi. Trump ile birlikte iyileşme ivmesi kazanan ilişkiler neden çıkmaza girdi? İşin perde arkasında ise Türkiye'nin ABD'yi rahatsız eden adımları var.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 21:29 - Güncelleme: 08-08-2018 21:29

TÜRKSAM Genel Sekreteri Gencehan Babiş, Türkiye-ABD ilişkilerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi. İkili ilişkilerdeki sorunun tek bir gündem maddesinin olmadığını belirten Babiş, Türkiye'nin Rusya-İran-Çin ile geliştirdiği ilişkiler ile BRICS temaslarının ABD'yi endişelendirdiğini söyledi.

Gencehan Babiş, son günlerde giderek tırmanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginliği İnternethaber.com'a değerlendirdi. Türk heyetinin ABD'deki temaslarını hatırlatan Babiş, her iki ülke kamuoyunun Rahip Brunson'a kilitlense de ikili ilişkilerde çok daha önemli sorunların bulunduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE SAĞDUYULU DAVRANDI"

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sağduyulu bir duruş sergilediğini belirten Babiş, ABD'nin rahip üzerinden Türkiye'ye çekidüzen vermeye çalıştığını kaydetti. Brunson konusunun ikili diyalogla çözülse de iki ülke arasında çok daha derin sorunların bulunduğunu belirten Babiş, Türkiye'nin son yıllardaki dış politika eksenine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

ABD'nin bugüne kadar hem Rusya hem de İran ile casus takası için masaya oturduğunu hatırlatan Babiş, ABD'nin bunu yapmak yerine Türkiye'yi tehdit etmeyi tercih ettiğini belirtti. Başta Halkbank davası ve FETÖ gibi konuların Türkiye'yi rahatsız etmesine rağmen ABD'nin bu konuda olumlu adımlar atmadığını kaydeden Babiş, Türk ekonomisi ve yargının etkilenmeye çalışıldığını belirtti. Babiş açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye, Obama döneminde ABD için “model ortak” idi. Şu anda ABD’nin petrol zengini Körfez ülkelerinin anlaşmazlıklarını çözmeye odaklandığı ve Orta Doğu’da İran’ı geriletmelerine ilişkin bir planı var. Dolayısıyla, AB açısından Türkiye’nin önemi azaldı ve bu da ABD’nin Türkiye’ye karşı daha pervasız olmasının önünü açıyor ama ne olursa olsun ABD, Türkiye’yi bir kalemde çizip atamayacağını kendisi de biliyor.

"BAKAN KARARLARI SİYASİ"

Küresel Magnitsky Yasası’ndan hareketle bakanlarımıza yönelik yaptırım kararı içeriği itibariyle sonuç doğuracak bir durum değil ve daha çok siyasi bir mesaj taşıyor ama bunun piyasalarda doğurduğu etkisi olumsuz oldu. Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin bütün ülkeyi/hükümeti kapsayan ya da şahısları kapsayacak şekilde olarak alınıyor. ABD, ülke ya da hükümet üzerinden geniş bir karar alsaydı Türkiye, İncirlik gibi kozlarını kullanabilir ve iş başka bir yere gidebilirdi. Dolayısıyla şahıslar üzerinden bu kararı aldı ama hedefi Türkiye’ydi. Özellikle yargı ve ekonomiye etki etmek hedefleniyor. Dolarda garip hareketler var ve görünen o ki, ABD duyarlı hale gelen ekonomimiz üzerinde manipülatif birkaç hamle ile Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Ağustos 2018 22:01 Ulan abd PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN EMİ....!!!

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