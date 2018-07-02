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Türkiye'nin dış ticaret açığı ne kadar bakanlık açıkladı

Türkiye'nin dış ticaret açığı ne kadar bakanlık açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece haziran ayında dış ticaret açığı 5.5 milyar dolar oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 11:41 - Güncelleme: 02-07-2018 11:41

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın haziran ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3.62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2.64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA: Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 837 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından haziran ayında tahsil edilen vergiler 12 milyar 96 milyon lira oldu.

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