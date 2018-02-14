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Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Ege'de sulan ısınıyor... Kardak kayalıkları kıyılarında yaşanan gerginlik sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege'deki tehlikeli hareketlerine son vermesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 20:49 - Güncelleme: 14-02-2018 00:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Müsteşarı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada Kardak kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde 'kuvvetli bir protesto girişiminde' bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir."

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