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Türkiye'den dengeleri değiştirecek çılgın proje

Türkiye'den dengeleri değiştirecek çılgın proje

Düşmanın radar ve haberleşme imkanlarını uzaktan dinlemeye, karıştırmaya ve aldatmaya yarayacak yepyeni bir proje geliyor

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 18:37 - Güncelleme: 19-01-2018 18:37

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından da onanan projede sözleşmenin bu yılın ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor. Hava savunma sisteminde dönüm noktası olacak Hava SOJ’u (Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi) düşmanın başını döndürecek.

Hava SOJ, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit ve teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması amacıyla üretilecek.

SÖZLEŞME İMZALANIYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı için 4 adet üretilecek sistemin bu yılın ilk çeyreğinde sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Yurt içi imkanlarla üretilecek Hava SOJ’da teslimatlar 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ÖNCÜ OLACAK

Hava harekatı sırasında kullanılacak Hava SOJ uçağı yüksek irtifada uzun süre yer destek merkezi ile koordineli görev icra edecek. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahip olacak uçak aynı zamanda radar ve füze tehditlerini algılayıp bertaraf edebilecek. Türkiye, bu projeyi hayata geçirdiğinde bölgede hava savunma sistemlerinde öncü ülkelerden birisi olacak.

HAVA SOJ'UN ÖZELLİKLERİ

Düşman hava savunma sistemini etkisiz hale getirerek, bir taarruz anında Hava Kuvvetleri harekâtının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahiptir. Kritik görev sistemi bileşenleri tamamen yerli imkanlarla tasarlanmakta ve üretilmektedir.

- Geniş frekans bandında etkinlik
- Yüksek çıkış gücü
- Radar ve haberleşme yayınları hassas yön konum sistemi
- Aktif Faz Dizili elektronik Tama teknolojisi
- Frekans atlatmalı DSSS sinyalleri veri linklerine karşı etkinlik
- Yüksek irtifada uzun menzilli süre havada kalma kabiliyeti
- Yer destek merkezi ile koordineli gerçek zaman görev icras
- Radar ve füze tehditlerini algılama ve karşı tedbir atım yeteneği (Yeni Şafak)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Yallah Tazyiiiiiiiiiiiiiik! 19 Ocak 2018 19:19 Tam Gaz ileri!............. Yeni Tayyip Ortağı Destici, Afrin, Musul, Kerkük, Halep, Batı Trakya ve Kırım’ın da Türkiye’ye katılması gerektiğini, "Gerektiği kadar Alperen gönderebileceklerini" söyledi.

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