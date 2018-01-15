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Türkiye'den ABD'ye sert tepki 'Ateşle oynuyor'

Türkiye'den ABD'ye sert tepki 'Ateşle oynuyor'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD'nin Türkiye sınırına YPG terör örgütünü konuşlandırmasına tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:44 - Güncelleme: 15-01-2018 11:44

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili "'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından,ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bozdağ'ın paylaşımları şöyle:

- ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır.

- DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin, Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPGye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil,teröre/terör örgütlerine destektir.

'DOSTLUĞA DA MÜTTEFİKLİĞE DE SIĞMAZ'

- ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz.

'TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEK'

- Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini  tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ”Bir gece ansızın gelebiliriz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 12:09 kürtler,suriye vatandaşı değil mi?memleketleri işgal altında.elbette direnecekler.bunun için güçlü ordualrla elbette müttrefik olacaklar.türkiye,suriye nin tapusu elindeymiş gibi,istediği şekilde at koşturuyor.öso işbirlikçileri,türkiye ninişgalöprojelerine destek veriyor.onların işgallerine karşı direneler sadece kürtler.kendilerine başarılar diliyorum. saygılar.

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