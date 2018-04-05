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Türkiye'den ABD'ye krtik talep! Bizi muaf tutun

Türkiye'den ABD'ye krtik talep! Bizi muaf tutun

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergilerinden muafiyeti için ABD Ticaret Bakanı Ross'a mektup gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:37 - Güncelleme: 05-04-2018 12:37

Çelik sektörü temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sektörün beklentilerini dinlemesinin ardından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a mektup gönderdi ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf tutulmasına yönelik beklentilerini iletti.

ABD kısa süre önce çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD daha sonra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Meksika ve ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ni yeni vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE 8. BÜYÜK ÜRETİCİ KONUMUNDA

Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye'nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.

HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNUYOR

Bilgi veren bir yetkili, Türkiye'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ve bazı ülkelerin muaf tutulduğu gümrük vergilerinden muaf tutulması için çalışmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirtti. Aynı yetkili, "Çalışmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülüyor, her türlü girişimde bulunuluyor" dedi.

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