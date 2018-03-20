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Türkiye'den ABD'ye çok sert Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye çok sert Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin yaptığı Afrin açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, "ABD, harekatın amacını halen idrak edemedi. DEAŞ ile mücadeleye zarar verildiği iddiası temelsiz" dedi

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 00:25 - Güncelleme: 20-03-2018 00:25

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

"DEAŞ İLE MÜCADELEYE ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI TEMELSİZ"

Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • nato,ya hayir. 20 Mart 2018 01:02 ingilterede iki kisi zehirlendi diye ayaga kalkan NATO ve BM.ler Turkiye acikca bolmek icin caba sarfeden binlerce tir ucak silah veren ABD,lerine NATO,uyesiyiz diye bekcilik ediyoruz. Turkiye NATO,ya ayit tum radarlari kapayip incirlik ussune el komali.ve halen NATO uyesiyiz diye kendimizi kandirmayalim yeter be.savasilacaksa savasiriz biz devletce milletce hic korkumuz yok ve ABD,lerini sonu olur ortadoguda.Millet olarak hukumete hakkimizi helal etmeyiz derhal bunlar yapilmali.

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