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Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden ortak açıklama

Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden ortak açıklama

Azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Türkiye'de farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:17 - Güncelleme: 31-07-2018 15:17

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri  Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak  Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri temsilcileri, ülkede farklı  dinlere mensup insanların baskıya uğradıkları iddiaları üzerine ortak bir bildiri  yayınladı.

  Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna yansıyan bazı siyasi ifadelerde,  farklı din ve inanç mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve ibadetlerini  yerine getirmeleriyle ilgili sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği  belirtilerek, şu iadelere yer verildi:

İNANCIMIZI ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ: Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim  toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve  maksadını aşmaktadır.

KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMENİN SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ: Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve mağduriyet zaman içinde çözüme  kavuşturulmuştur. Geliştirilmesini arzu ettiğimiz konular hakkında ise karşılıklı  iyi niyet ve çözüm iradesi ile devletimiz kurumları ile devamlı istişare  etmekteyiz. Kamuoyuna doğru yönde bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve bilinci  ile bu ortak açıklamayı yapmaktayız."

BİLDİRİDE KİMLERİN İMZASI VAR: Bildiride imzası bulunan temsilciler şöyle:"Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri  Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva,  Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni  Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik  Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos  Orhan Çanlı, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Ruhani Başkanı  Pastör Kirkor Ağabaloğlu, RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos, VADİP ve Yedikule  Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu  ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın  Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi  Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki  Basatemir, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder, Bulgar Ekzarhlığı  Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı  Paul Zazadze ve Hasköy Türk Karaim Musevi Vakfı Başkanı Mişa Örme."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 16:10 Fetö, menzil... azıcık da rumlara çalışalım

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