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Türkiye Uzay Ajansı'yla ilgili önemli açıklama

Türkiye Uzay Ajansı'yla ilgili önemli açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 10:33 - Güncelleme: 07-08-2018 10:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı. Varank, “Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz” dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan Türkiye Uzay Ajansı için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin milli çıkarlarını gözetecek ajansın uzay alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir sistem olduğunu anlattı.  Öncelikli hedefin sektörü yönlendirmek, koordine etmek ve uluslararası ilişkileri tek elden yönetmek olduğunu belirten Varank, “Türkiye Uzay Ajansı, 100 günlük icraat programında belirttiğimiz gibi bu yıl içinde kurulacak. Teşkilatlanma çalışmaları ise en kısa sürede tamamlanacak” İfadelerini kullandı.

“Kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz”

Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını belirten Bakan Varank şunları kaydetti:

“Uzay sanayinin gelişmesi, yürütülen projeler ile programa alınan yeni projelerin çoğalması sebebiyle uzay ve havacılık alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek ve Türkiye’nin milli çıkarlarını gözetecek bir yapı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak. Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Kapasite ve yeteneklerin artırılması için çalışacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları koordine edecek. Ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda fırlatılan uyduların kayıtlarını da tutacak. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerini geliştirecek.”

“Bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır”

Yerli ve milli uydularda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında da bilgi vererek TÜRKSAT 6A, OPMER VE İMECE projelerinden bahseden Varank, “Ülkemiz 2000’li yıllardan itibaren uydu teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına başlamış, ilk olarak gözlem uyduları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu süreçte de  BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gözlem uyduları tasarlanmış ve üretilmiştir. 17 Ağustos 2018  tarihi itibariyle RASAT uydumuz yörüngede 7. yılını, GÖKTÜRK-2 uydumuz ise 18 Aralık 2018 tarihi itibariyle yörüngede 6. yılını tamamlamış olacak. Bu uydularda geliştirip ürettiğimiz yerli ve milli ekipmanlar uzay ortamında ilk defa başarıyla kullanılmıştır.

Ülkemiz, 2014 yılı itibariyle kazandığı özgüven ve tecrübelerle TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi daha büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerine başlamış ve bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ise geosenkron yörüngede 42 derece doğu boylamında hizmet verecek olup, Avrupa’dan Hindistan’a çok geniş bir coğrafyada haberleşme hizmetleri de verebileceği belirten Varank, şu an bu uydunun yapısal modelinin test edilmiş olup, önümüzdeki aylarda mühendislik modelinin çalışılacağının altını çizdi. Uçuş modeli ise 2020 yılı sonunda fırlatma için hazır olacak.

“TÜBİTAK UZAY’A BAĞLI OPTİK SİSTEMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (OPMER) İSE  AÇILIŞA HAZIR”

İMECE uydusunun metre altı çözünürlüğe sahip Türkiye’nin ilk milli ve yerli gözlem uydusu olacağını vurgulayan Varank, “ Tasarım aşaması devam eden uydunun prototip üretimleri başlamıştır. Bu uydularla yerli ve millilik oranları daha da artırılmıştır. 2021 yılı itibariyle söz konusu uydularımızın hizmete alınması planlanmaktadır. TÜBİTAK Uzay’a bağlı Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ise  açılışa hazır. Burada uzay kalifiye optikler ile ilgili araştırmalar ve üretimler yapılacak. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları için aynalar ve lensler imal edilecek. Hatta alanında ilk kez 800 mm çapında büyük çaplı optik bileşenler, lensler ve aynalar yerli imkanlar ile üretilebilecek” değerlendirmelerinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 11:02 Gece saatlerinde Dolar 5,42'ye kadar çıktı. ABD ile ön mutabakat sağlandığı, bir heyetin Washington'a gideceği bilgisi geldi.

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