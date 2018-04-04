Türkiye-Rusya-İran ortak karara vardı! Erdoğan'dan yeni teklif

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak bir karara vardı. O karar da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması oldu. Zirve sonrası üç lider medyanın önüne çıkıp açıklamalar yaparken Amerika'dan da son dakika bir mesaj geldi. Beyaz Saray "Bir süre daha Suriye'de kalacağız' dedi. Bu açıklamanın üçlü zirve sırasında gelmesi dikkat çekici oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye- İran-Rusya üçlü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ve Irak sınırında güvenli bölgede, konut inşası yapmayı teklif etti.

RUHANİ KARDEŞİM PARANIN MİKTARINI SÖYLEMİYOR

Zirveden sonra yapılan ortak basın toplantısında ise Amerika'nın Suriye'den çekilme planlarına ilişkin soruya Ruhani ilginç bir yanıt verdi ve şunları söyledi: "Amerikalılar her gün bir şey söylüyor. Mevcut Amerikan hükümetinin ne sözlerine ne de vaatlerine güvenebiliyoruz. Biz Suriye’den çıkmak istiyoruz dediler ama daha sonra anlaşıldı ki onlar para peşindeler. Arap ülkelerine diyorlar ki ‘bize para verirseniz Suriye’de kalacağız’. Anlaşılıyor ki Suriye’de kalacaklar ve para alacaklar."

Bu sözler üzerine Erdoğan devreye girdi ve şunları söyledi: "Fakat Ruhani kardeşim paranın miktarını söylemiyor. Pardon, 7 trilyon dolar. Böyle bir para bugüne kadar orada masraf yapılmış, bu paranın verilmesi lazım deniyor. Bu da herhalde iyice rahatlatır süreci.

Üçüncüsü İran'ın ev sahipliğinde yapılacak olan zirvede alınan ortak kararları Erdoğan, Putin ve Ruhani basın toplantısı ile duyurdular. İşte dünya ajanslarının flaş haber olarak geçtiği açıkmalardan önemli bölümler;

ERDOĞAN : YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ

-"Türkiye, DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülkedir. Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı mücadeleyi bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı veriyoruz. Bugün önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır.

RUHANİ: SURİYE'NİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERİR

Daha sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani söz aldı ve, "Suriye halkının barışa kavuşma umudu bugün daha çoktur. Bunu görmekten mutluyum" dedi.

PUTİN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANMALI

Son olarak söz alan Putin konuşmasında Suriye'nin birliğine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır" dedi.

SORULAR VE LİDERLERİN CEVAPLARI

SORU: Şu anda Suriye’nin ekonomik ve enerji altyapısının kurulmasıyla ilgili bir proje var mı? Buna yönelik diğer ülkeler de adım atıyor mu?

PUTİN: İnsanların normal yaşam koşullarını sağlamak lazım. Dışarıdan yatırım olmadan bu sağlanamaz. Bütün ülkelere de sesleniyorum. Sözde değil somut bir şekilde adım atsınlar. Ama Rusya İran ve Türkiye’den başka kimse adım atmıyor. Çok kısıtlı insani yardım miktarları gönderiliyor. Herkes Suriye’nin altyapısını üst yapısını tesis etmeye katılmalıdır.

MÜLTECİLER İÇİN ERDOĞAN'IN ÖNERİSİNE NE DEDİLER?

PUTİN: Biz taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi mülteci bakımından Türkiye büyük bir yük aldı. Ama çok eşsiz bir durum. Sayın Erdoğan’ın yeni teklifleriyle ilgili, bizim insani yardım konusunda etkin bir çalışma yapmamız gerekiyor. Şu teklifte bulundu, çatışmasızlık bölgelerinde ihtiyaç duyan insanlara acil yardım, tıbbi yardım konusunda neler yapabileceğimizi somut bir şekilde değerlendireceğiz. Bu teklif çok isabetli oldu. Sayın Ruhani de bunu destekliyor. Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız ve somut adım atacağız.

RUHANİ: Suriyeli mültecileri desteklemek insani bir görevdir. Müslümanlar için de dini bir görevdir. Ben Suriyeli mültecileri destekleyen ve onları barındıran bütün ülkelere teşekkür etmek istiyorum.

ERDOĞAN: Gerek Sayın Putin ve Ruhani’nin neler yapılabilir ve yapacağımız konusundaki önerilere şöyle ilave de bulunalım istiyorum. Biraz açalım istiyorum. Şu anda Tel Abyad tarafında yaralılara yönelik adım atılması hususunda bizler süratle, gerek silahlı kuvvetlerimiz Rus silahlı kuvvetleriyle birlikte dayanışma içerisinde, oraya sahra hastanesi kurarak yaralılara temin edelim istiyoruz. Büyük fırınlar oraya kurup, ekmek ihtiyacını karşılayalım diyoruz. Bu fırın öyle zannediyorum ki kurulmuş da olabilir. Bu fırında ekmek ihtiyacını karşılayarak, şu anda oradaki mültecilere bu imkanı sağlayalım.

GÜVENLİ BÖLGEDE KONUT YAPALIM : Benim asıl üzerinde durmam gereken, şöyle bir teklifim var. Ben bu teklifi daha önce de yaptım. Güvenli bölgede, gerek bizim tarafta gerekse Kuzey Suriye tarafında, güvenli bölgede konut inşası temin edelim diyorum. Bu konut inşasını yapmak suretiyle bu insanları çadırlardan, konteynır kentlerden kurtaralım. 500’er metrekarelik arsa içerisinde kendilerine yapacağımız konutlar, orada eksin biçsin orada kendine imkanlar sağlasın. Böyle bir adım atmak suretiyle onları normal yaşamına bu şekilde kavuşturalım diyorum. Bu konuda bazı ülkelerin bazı taahhütleri var. Eğer böyle bir adımı birlikte atabilirsek öyle zannediyorum ki bu Suriye halkına çok daha ciddi bir sinerji meydana getirmek suretiyle faydalı olacaktır.

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