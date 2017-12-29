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Türkiye Rum Yönetimine resti çekti

Türkiye Rum Yönetimine resti çekti

Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri sürdürmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 21:05 - Güncelleme: 29-12-2017 21:05

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adanın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ettiğini belirterek, "Tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur."değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, GKRY'nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son olarak sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal ederek, çalışma için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur." vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017'de yapılan açıklamayı desteklediğinin altı çizilerek,"Kıbrıs Türk tarafının haklı kaygı ve infialini paylaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.

'GEREKEN HAZIRLIKLAR YAPILMAKTADIR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru hakları temelinde KKTC tarafından Türkiye Petrollerine verilen arama ruhsatı kapsamında ilan edilmiş bulunan ruhsat sahaları da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’deki Türkiye’nin ruhsat sahalarında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken hazırlık yapılmaktadır."

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