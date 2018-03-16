"Türkiye müslümanlara liderlik etmeye çalışıyor"

Birlik Vakfı Mardin Şubesince Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Hemmam Said, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'nin şu anda bütün dünya Müslümanları nezdinde liderlik üstlenmiş bir ülke olduğunu, Afrika'nın en uzak noktasına kadar birçok ülkede insanlara ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Said, "Türkiye bütün dünya Müslümanlarına liderlik yapmaya çalışıyor. Buradaki gençler, kızlarımız, evlatlarımız, oğullarımız bu konuda kendilerini yetiştirecek ve geleceğe dair görevler alacaklar." diye konuştu.