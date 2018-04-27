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Türkiye ile ABD anlaştı! YPG çekilecek

Türkiye ile ABD anlaştı! YPG çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İkili zirve sonrası konuşan Çavuşoğlu, Afrin gibi bir müdahale olmaması için YPG'nin Menbic'ten çekilmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 20:16 - Güncelleme: 27-04-2018 20:16

Türkiye ile ABD, Menbiç konusunda anlaştı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbic'ten çekileceğini söyledi. Aksi halde Türkiye'nin bu konuda adım atacağını ifade eden Çavuşoğlu, ABD ile ikili ilişkilerde gerginliğe neden olan bir konunun birlikte atılacak adımlarla çözümleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini açıkladı.

"AFRİN'DE OLDUĞU GİBİ MÜDAHALE EDERİZ"

Dışişleri Bakanı, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi. Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik. Menbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN OLMAZSA OLMAZI

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin'i YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'ten de teröristlerin ayrılmasını şart koşuyor. ABD ise YPG'li teröristleri korumak için geçen ay askerlerini Menbic'e gönderdi.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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