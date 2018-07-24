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Türkiye felaket için harekete geçti! 'Yardıma hazırız'...

Türkiye felaket için harekete geçti! 'Yardıma hazırız'...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50 kişinin hayatını kaybettiği 150 kişinin yaralandığı yangın faciası nedeniyle Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak "Yardıma hazırız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:10 - Güncelleme: 24-07-2018 10:10

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 11:20 Avrupada demokrasi sadece kendi vatandaslariba fetöcü begendigin avrupalilarin israilin katliamlarina ses ciarttigini duydunmu

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