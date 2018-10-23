Türkiye ekim ayı tüketici güven endeksi rakamlarında 10 yılın dibi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Ekim ayı tüketici eğilim anketinin sonuçları yayınlandı.

Buna göre Türkiye tüketici güven endeksi, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3.4 düşerek son 10 ylılın en düşüğü olan 57.3 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki ay 59.3 değerini almıştı. TÜİK'in internet sayfasında yer alan anket sonuçları şu şekilde:

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 73,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 76,7 iken Ekim ayında %4,1 oranında azalarak 73,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 74,6 iken, Ekim ayında %2,4 oranında azalarak 72,8 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,6 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 67,2 iken Ekim ayında %5,4 oranında azalarak 63,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,2 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 18,8 iken, Ekim ayında %2,3 oranında artarak 19,2 oldu.

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