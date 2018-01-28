Türkiye ABD'den ne istedi? İşte telefon görüşmesinin perde arkası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Afrin harekâtıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla araması sonrası yaşanan açıklama krizinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü PYD-PKK’ya yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtı, açıklama krizi ve ABD’nin YPG/PYD terör örgütüne silah desteği konuşuldu.

KOORDİNASYONSUZLUĞU ABD KABUL ETTİ: Hürriyet’ten Hande Fırat'ın haberine göre görüşmede, Erdoğan ve Trump’ın telefon konuşması sonrası ortaya çıkan açıklama krizi gündeme geldi.

McMaster, Beyaz Saray yönetimi arasında açıklama konusunda koordinasyonsuzluk yaşandığını kabul etti. Görüşmede bu koordinasyonsuzluğun nedenini McMaster, “Görüşme gerçekleşirken biz Davos’taydık, açıklamayı yapan ekip ise Washington’da Beyaz Saray’daydı” sözleriyle ortaya koydu.

Kalın-McMaster görüşmesinde ‘yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık’ kalındı. Yani liderler düzeyinde görüşme sonrasında yapılacak açıklamalarda iki taraf koordinasyon içinde olacak. Kaynaklar “daha evvel yapılan tüm görüşmelerde iki taraf da açıklama yapmadan önce birbirlerinden teyit alırlardı. Son görüşmede bu uygulanmadı. Yeniden uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı’ bilgisini paylaştı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR AMA...

Görüşmede Kalın ve McMaster, iki ülke arasındaki gerilimi de masaya yatırdı. McMaster, “Bazı konularda görüş ayrılığımız olabilir ama iki ülke müttefiktir” dedi. İlişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Yani iki ülke “güven bunalımını” aşmaya çalışacak.

GÜVEN BUNALIMI NASIL AŞILIR?

Ankara sürecin zor olduğunun farkında. Her düzeyde ABD’li yetkililere de beklentiler iletilmiş durumda. Son telefon görüşmesinde de McMaster, Kalın’a ‘YPG/PYD’ye silah verilmeyeceğini’ bir kez daha söyledi.

Ankara’ya göre bundan sonra güven bunalımının aşılması ABD’nin atacağı adımlara bağlı. Kaynaklar “Neyi, ne kadar yerine getirecekler, izleyeceğiz” vurgusu yaptı. Ankara, ABD’nin alanda desteği kestiğini somut olarak görmek istiyor.

ANKARA'NIN TALEPLERİ

Ankara, ABD’den taleplerini şöyle sıralıyor:

1- Hiçbir şekilde silah verilmesin.

2- Verilmiş olan silahlar toplansın.

3- Eğitim vermeyi durdursunlar.

4- Lojistik destek sonlandırılsın.

5- YPG ile tüm ilişkiler kesilsin.