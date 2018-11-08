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Türkçe Ezan tartışmasında Öztürk Yılmaz'a şok

Türkçe Ezan tartışmasında Öztürk Yılmaz'a şok

Yaptığı çıkışlarla sürekli gündeme gelen CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, son olarak katıldığı bir TV programında Ezanın Türkçe okunmasını istediğini söylemişti. Tepkiye neden olan açıklama sonrası CHP harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 16:08 - Güncelleme: 08-11-2018 16:50

CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkan vekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.

İKİ VEKİLDEN AÇIKLAMA
Karar sonrası açıklama yapan Gürsel Erol, "Kararı üzüntü ile  karşılıyorum. Parti ile üyelik bağlarımızı kesmek isteyebilirler ama parti kimliğimizi asla alamazlar" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Öztürk, yarın saat 11:00'da mecliste basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

EZAN AÇIKLAMASI TEPKİYE NEDEN OLDU
Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı. "Ezan Türkçe okunmalı" diyence Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki göstermişti.

İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI
Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip kınama cezası almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 17:08 Bence,Kuran anladigin dilde yazilinca,anlatinca daha güzel ve anlasilir diye düsünüyorum..

    CEVAP YAZ 3 1
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