Türkçe Ezan tartışmasında Öztürk Yılmaz'a şok

CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkan vekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.

İKİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Karar sonrası açıklama yapan Gürsel Erol, "Kararı üzüntü ile karşılıyorum. Parti ile üyelik bağlarımızı kesmek isteyebilirler ama parti kimliğimizi asla alamazlar" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Öztürk, yarın saat 11:00'da mecliste basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

EZAN AÇIKLAMASI TEPKİYE NEDEN OLDU

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı. "Ezan Türkçe okunmalı" diyence Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki göstermişti.

İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip kınama cezası almıştı.

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