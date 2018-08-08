Türk Telekom fatura tahsilatı nasıl yapılır?

Telefon hayatımızın o kadar içinde ki onsuz bir yaşamı hayal bile edemiyoruz. Ancak fatura vakti geldiğinde ödeme yapmak için beklediğimiz kuyruklar bizi çileden çıkarıyor.

Peki, pek çok faturayı size en yakın adreste ödeyebileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik Türkiye’nin neresinde olursanız olun. Ülke genelinde 4 bin 500’ü aşkın yerleşim yerinde hizmet veren PTT, tahsilât işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyor.

PTT’de yapabileceğiniz ödemelerden biri de Türk Telekom telefon faturası. Size en yakın PTT işyerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gişe görevlisine sadece faturasını ödeyeceğiniz telefon numarasını söylemeniz yeterli. İşleminiz yalnızca 30 saniye sürer.

Türkiye’nin en yaygın otomasyon ağına sahip kuruluşu PTT, tahsilat işlemleriniz için de size en yakın adreste.