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Türk pilot, hainleri bu notla bombaladı!

Türk pilot, hainleri bu notla bombaladı!

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan pilotun teröristlere bomba yağdırmadan önce şehitler için yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 21:27 - Güncelleme: 25-01-2018 00:27

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki YPG'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı.

Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2018 22:06 size kapak olsun adi şerefsiz pkk ve yandaşları. ama siz bu mefhumları anlayacak olsanız zaten hain olmazdınız.

    CEVAP YAZ 19 6
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