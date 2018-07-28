Türk oyuncu Melisa Sözen Fransız filminde rol aldı

Melisa Sözen’in, Franck Gastambide ile başrolü paylaştığı Damien Veut Changer le Monde filminin Paris’teki çekimleri 8 hafta sürdü. Posta’nın haberine göre, bu proje nedeniyle şubattan beri Fransa’da bulunan, bu süreçte Le Bureau des Legends adlı dizide rol alıp CanneSeries’de jüri üyeliği yapan ve Fransızca öğrenen Melisa Sözen, bugün Türkiye’ye dönüyor.

“ŞAHANE BİR EKİPLE ÇALIŞTIM” Sözen, son projesiyle ilgili şunları söyledi: “Fransızca olarak, üstelik de bir komedide oynamak çok keyifliydi. Şahane bir ekiple çalıştım. En mutlu olduğum setlerden biri oldu diyebilirim.”