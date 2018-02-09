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Türk jetleri terör hedeflerini yeniden vurmaya başladı!

Türk jetleri terör hedeflerini yeniden vurmaya başladı!

Suriye hava sahasında, Rus uçağının düşürülmesinin ardından, teknik çalışmalar nedeniyle bir süreliğine hava sahası kapatılmıştı. Hava sahasının açılmasıyla Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vurmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 00:40 - Güncelleme: 09-02-2018 00:40

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Bilindiği gibi Suriye hava sahası bir süreliğine kapalıydı. Bu süre içerisinde Türkiye Afrin'deki hedeflere hava harekatı düzenlememişti.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri tekrar vurmaya başladı

GECE YARISI BAŞLADI

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

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