Türk jetleri terör hedeflerini yeniden vurmaya başladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Bilindiği gibi Suriye hava sahası bir süreliğine kapalıydı. Bu süre içerisinde Türkiye Afrin'deki hedeflere hava harekatı düzenlememişti.
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri tekrar vurmaya başladı
GECE YARISI BAŞLADI
TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.
Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.
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