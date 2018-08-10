Türk hacker grubundan Trump'a misilleme

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla Trump'ın kulelerini vurmaya başladıklarını duyuran Türk hacker grubu Ayyıldız Tim bunun daha başlangıç olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'Türkiye twiti' piyasaları alt üst etmişti. Trump, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyleyip 'Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim” demişti. işte bu mesajın ardından dolar tarihi zirveleri aşmıştı.

Bu duruma sessiz kalmayan Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Trump'a ait şirketlerin sitelerine siber saldırı gerçekleştirerek erişimlerini durdurdu. İşte o sitelerden birine girmeye çalışanların karşılaştığı erişim engeli mesajı: