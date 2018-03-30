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Türk fırkateynleri Ukrayna'da demir attı

Türk fırkateynleri Ukrayna'da demir attı

Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı'na katılan TCG Salihreis ve TCG Büyükada fırkateynleri Odessa limanına demir attı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 21:13 - Güncelleme: 30-03-2018 21:13

Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı kapsamında TCG Salihreis ve TCG Büyükada fırkateynleri Ukrayna’nın Odessa Limanı’na geldi.

Karadeniz ve Marmara Denizi’nde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikata iştirak eden F-246 TCG Salihreis (F-246) ve TCG Büyükada (F-512) fırkateynleri Odessa limanına hava şartları nedeniyle gecikmeli yanaştı.

Liman ziyareti kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimi tatbikatları gerçekleştirilecek, gemi komutanları tarafından Ukraynalı yetkililer ziyaret edilecek.

2 Nisan’a kadar limanda kalacak fırkateynler hafta sonu belirli saatlerde halkın ziyaretine açık olacak.

Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın her yıl düzenli olarak katılan birliklerin görev fonksiyonlarına yönelik harekât imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve aynı zamanda Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamak amacıyla icra ediyor. Tatbikat kapsamında ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından deniz hedeflerine fiili silah atışları icra ediliyor.

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