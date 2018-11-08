Turgut Altınok kimdir İyi Parti Ankara adayı mı?

İyi Parti 31 Mart yerel seçimleri için büyükşehirlerdeki adaylarını açıkladı. Aday listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Turgut Altınok oldu. İyi Parti'den Ankara belediye başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok, kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Turgut Altınok'ın eşi ve 4 çocuğu kimdir?

ANKARA ADAYI KİM OLACAK?.. İYİ Parti Ankara Büyükşehir belediye başkanı adayı için henüz kararını vermedi. İYİ Parti'de CHP ile de ismi anılan Mansur Yavaş ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi öne çıktı.

İZMİR İÇİN SÜRPRİZ İSİM... İYİ Parti'nin en sürpriz adayı Şengül Hablemitoğlu oldu. Eşi Necip Hablemitoğlu 2002 yılında suikast sonucu öldürülmüştü. Prof. Dr. Hablemitoğlu, aile danışmanlığı uzmanı...

İSTANBUL ADAYI ÖZDAĞ... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özdağ ise, MHP'de başkanlık Genel Başkanlık yarışına girmiş ancak seçilememişti. İYİ Parti içinde Koray Aydın ile birlikte Meral Akşener'in en güçlü rakibi olarak gösteriliyordu.

BALIKESİR'E ESKİ BAŞKAN... İYİ Parti'nin Balıkesir adayı İsmail Ok ise, Balıkesir'de daha önce Büşükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim.

ADANA'YA ESKİ SENDİKACI.. İYİ Parti'nin Adana büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Koncuk ise uzun yıllar Türk-Eğitim Sen başkanlığı yapmıştı...

TURGUT ALTINOK KİMDİR: Turgut Altınok (d. 1957, Aşıkoğlu, Balâ, Ankara), Türk Avukat, Hukukçu ve siyasetçi.

Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu mahallesinde 1957 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki süreçte partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999 Türkiye yerel seçimlerine Fazilet Partisi, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak giren Turgut Altınok yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte Ak Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir adaylığı yarışını kaybeden Turgut Altınok partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye Başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştur.