'Tüm servetini kaybetti' denilmişti! Alper'den açıklama var

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, tüm servetini kaybettiği yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. Fanatik'e konuşan Potuk, "Bugün hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Haberi yapan kişiler hakkında hukuki işlemler yapılacaktır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" ifadesini kullandı.

''KİMSE BENDEN GÜLMEMİ BEKLEMESİN''

Kendini futbola veremediği ile ilgili iddiayı da değerlendiren Alper Potuk "Takım olarak kötü durumdayız. Moralimiz bozuk. Kimse benden gülmemi beklemesin" şeklinde konuştu.

Bu arada Alper daha geniş bir açıklamayı kulübün resmi sitesinden de yapacağını sözlerine ekledi.

Alper Potuk inşaat işine girdi ve fena battı! Tüm servetini kaybetti... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN