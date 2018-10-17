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'Tüm servetini kaybetti' denilmişti! Alper'den açıklama var

'Tüm servetini kaybetti' denilmişti! Alper'den açıklama var

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, hakkında çıkan "İnşaat işine yatırım yaptı battı" haberlerini yalanladı. Potuk, "Çıkan haberler tamamen asılsızdır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:43 - Güncelleme: 17-10-2018 11:43

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, tüm servetini kaybettiği yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. Fanatik'e konuşan Potuk, "Bugün hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Haberi yapan kişiler hakkında hukuki işlemler yapılacaktır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" ifadesini kullandı.

''KİMSE BENDEN GÜLMEMİ BEKLEMESİN''
Kendini futbola veremediği ile ilgili iddiayı da değerlendiren Alper Potuk "Takım olarak kötü durumdayız. Moralimiz bozuk. Kimse benden gülmemi beklemesin" şeklinde konuştu.

Bu arada Alper daha geniş bir açıklamayı kulübün resmi sitesinden de yapacağını sözlerine ekledi.

Alper Potuk inşaat işine girdi ve fena battı! Tüm servetini kaybetti...Alper Potuk inşaat işine girdi ve fena battı! Tüm servetini kaybetti...Alper Potuk inşaat işine girdi ve fena battı! Tüm servetini kaybetti...Alper Potuk inşaat işine girdi ve fena battı! Tüm servetini kaybetti...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bak Hele 17 Ekim 2018 11:55 Boş insanlar boş insanları boşu boşuna oyalar.Oyalanalım boş insanlar.Bilim,Fen,Matematik ve Teknoloji Allah tarafından bizim beynimize kodlanır.Çok yaşayın boş insanlar.

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