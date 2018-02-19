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Tuğgeneral : Şehadet getirirken dedim ki Allahım burda...

Tuğgeneral : Şehadet getirirken dedim ki Allahım burda...

FETÖ davaları devam ediyor. Darbe girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaralanan Tuğgeneral Davut Ala bugün ifade verdi. Vurulduktan sonra neler yaşadığını da anlatan Tuğgeneral şöyle konuştu: "Dedim 'Allah'ım burada öleceksem, doğru düzgün öleyim. Birkaç haini daha vurayım, öyle öleyim."

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 15:49 - Güncelleme: 19-02-2018 16:05

İSTANBUL 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada beyanları alınan olay tarihinde albay olan Tuğgeneral Davut Ala, tugayda yaşananları anlattı.

Şehitleri rahmetle anarak, gazilere acil şifalar dileyen Ala, firari olarak aranan Uzay Şahin ve arkadaşlarının planlı hareket ettiğini ifade ederek o geceye dair şunları anlattı;

- "Nereden ve nasıl, kimleri kullanacaklarını planlamışlar. 15 Temmuz sabahı mesaiye başladım. Yeni atışlar yapıldığını, birlik araçlarının çıkartıldığını öğrendim. Daha önce gündüz saatlerinde böyle bir şey olmamıştı. Silah kayboldu bilgisi geldi, tüm silahların sayımlarını yaptırdım. Servislerin iptal emri geldi. Bu gayet doğaldı. Ancak tümen karargahı, mesaiyi terk etmiş. Biz bunları hazırlık olarak görmedik, aklımızın ucundan geçmedi."

TELEVİZYONDAN TUGAYIN TANKLARINI GÖRÜNCE...

Ala, sonrasında evine gittiğinde televizyonu seyredince her yerde kendi tugayının tanklarını gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

-"Dışarı çıkıp telefon görüşmelerine başladım. Herkesle görüşmüşüm. Maalesef görüşmek istemediklerimle bile görüşmüşüm. Kurtuluş üsteğmeni aradım, 'Yaptığınız yasal değil, teslim oldun.' dedim. Tankın içindeydi, ne dediğini anlamadım. Rahmetli Sait Albay aradı. Yanına gittim, 'Bir şekilde olaya müdahale etmemiz gerek.' dedim. Vali Yardımcısı Nurullah Bey'i arayıp, bir polis ekibi göndermesini istedim. Silahımla beklemeye başladım.

SEN KİMSİN ULAN!
Kışlaya giriş-çıkış yapılmaması emri verdim. 13 defa ameliyat geçirdim. Her şeyi hatırlayamayabilirim. Bir otobüsle silahlı sivillerin kışlaya girmek istediği söylendi. Otobüsün lambaları içeridekilerin kim olduğu belli olmasın diye kapatılmış. Menderes Sema'ya 'Devlete karşı darbe girişiminde bulunuyorsunuz, teslim olun.' dedim. Bana 'Sen kimsin ulan. Biz içeri gireceğiz.' dedi. Baştabya Kışlası'nı aradım, otobüsün içeri alınmamasını emrettim.

-Sait Albay ile beraber istişare yaptım. Polis memurları geldi, onlar sayesinde kışlamıza gittik. Yolda, insanların ezildiğini gördüm. Biz içeri girdikten sonra kendi kışlamızın emniyetini aldık. Komutanlarımızın dahilinde gittik. Kışla komutanı ve tugayın emniyet subayı olduğum için hainlere müdahale etmek için yola çıkmıştık."

TANKTAKİ PERSONELİ İKNA ETTİM
-"Her gördüğüm kişiye şüpheyle yaklaştım. Dışarı çıkan bir tank gördüm. Tanktaki personeli ikna ettim. Sait Albay, bir teğmen ve öğrencilerle geldi. Onların teslim olmayan kişiler olduğunu söyledi. Gelen bir ambulans önünü kestim. İçinde sanıklar Vural Dizdar ve tugayın istihbarat subayı Mehmet Kocatepe vardı. O her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. Dizdar'ı ise NATO'dan tanıyorum."

AMBULANSTA YAKALADIM

GÖZLERİ DOLU DOLU KONUŞTU
Ala'nın konuşurken zaman zaman gözleri dolarken, salondaki bazı müştekiler de ağladı. Tuğgeneral Ala, "Vural Dizdar'ı, Mehmet Kocatepe'yi hoş geldiniz diye mi karşılayacaktık? Kan gövdeyi götürüyordu, bizden nezaket mi beklediler? 'Darbe oldu benim haberim yoktu' diyenler yalan söylüyor. Bizim çocuklarımız yok mu? Niye çatıştık? Bizim anamız, babamız yok mu? Biz Harp Akademisi'nde yemin ettik. Vatanımızı canımız pahasına korumak için." diye konuştu.

Müşteki Ala, Dizdar ve Kocatepe'ye "Devlet size ne istediniz de vermedi?" diye sorduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Beni tehdit ettiler, biz yaralıyız dediler. Yanlarında bir de yüzbaşı vardı. Yaralı değildi, elini silaha götürdü, aşağıya indirip ellerini bağladım. Az bile yapmışım. Hainleri polise teslim ettim. Rahmetli Sait Albay ile ikiye ayrılalım, dedik. Nail Yiğit'i ben yakalamak istedim, Sait Albay hareket merkezine gitti. Tugay karargahı binasının emniyetini aldık. Tankla beraber revir ve silahlık köşesine gittik.

ÖNCE BACAĞIMDAN VURULDUM SONRA PARMAĞIM KOPTU

-Polis vuruldu, diye anons geldi. Yanımdaki polisler 'Arkadaşımız vuruldu, yukarı çıkmamız.' gerekiyor dediler. Bana ilk mermi atıldı, cüzdanımı deldi (vurulan cüzdanını göstererek) bacağıma girdi. 2-3 silah sesinden sonra Yaşar'ın düştüğünü gördüm. Onu çekmeye çalışırken, parmağıma kurşun geldi. Kopan parmağımı avucumun içine aldım.

ŞEHADET GETİRDİKTEN SONRA ALLAHIM DEDİM...
-Bunlar yalan söylemek üzerine kurulmuşlar. Boş binaların kenarlarından, mermiler geliyordu. Bir kurşun sol dizimden girdi, sol parmağım koptu. Şehadet getirene kadar acı duymadım. Şehadet getirdikten sonra ciğerim yandı. Dedim 'Allah'ım burada öleceksem, doğru düzgün öleyim. Birkaç haini daha vurayım, öyle öleyim.' Yunanistan'a kaçan hainler buradan kaçtı. Düştüm, kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım."

SANIK AVUKATI BEKLESEYDİNİZ ŞEHİT OLMAZDI DEYİNCE...

Bir sanık avukatının, "Neden 4-5 polisle bunu bastırmaya çalıştınız? Bekleseydiniz şehit olmazdı?" sorusuna Ala, "O hainlerin bizi öldürmesini mi bekleseydik? Devre arkadaşım dediğin adam, sana silah sıkıyor. Biz tutuklamaya gittik. Ne birliği isteyeceğim. İnsanlara silah çekmişler. Cumhurbaşkanı'na sen kimsin? diyor." diye cevap verdi.

Sanık avukatının, "İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bile yaralılara tedavi imkanı verilmiştir. Bazı sanık olan yaralılara yardım etmediğiniz, 5 saat beklettiğiniz iddiası var." sözleri üzerine Ala, "Çanakkale Savaşı'nda karşıdaki düşman belliydi. Ben öldürmek isteseydim, öldürürdüm. Madem öleceklerdi, 20 kilometre uzaktaki hastaneye niye gittiler. Kaçmıştır onlar." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 17:45 Bu hainler Ataturk un ordusuna nasil girdi???KIm soktu???Bunun cevabi belli ki kimseyi ilgilendirmiyor.

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