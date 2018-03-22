TSK'dan yeni açıklama! 5 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda, 5 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK, bu sabah saatlerinde de, bölgede 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Son rakamla birlikte, geçtiğimiz haftadan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e yükseldi.
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