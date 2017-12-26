TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, keşif / gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina / Gara / Avaşin - Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
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