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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonda ayrıca bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 19:43 - Güncelleme: 26-12-2017 19:43

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, keşif / gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina / Gara / Avaşin - Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • beyler beyi 26 Aralık 2017 20:13 ölülerinide dirilerinide.bunları mey-dana getireni-de..........gebertin gitsin

    CEVAP YAZ 4 6
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