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TSK'dan flaş açıklama o teröristler yakalandı

TSK'dan flaş açıklama o teröristler yakalandı

TSK tarafından yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında, yapılan bilgilendirmede, "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir" denildi. 

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 16:31 - Güncelleme: 28-07-2018 16:31

TSK yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında,  27 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gaziantep/Şahinbey’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.

Hakkâri/Merkez kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. 

Siirt/Pervari’de devam eden operasyonda üç adet ve Diyarbakır/Hani’de yol kontrolünde bir adet olmak üzere toplam dört adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.

Hakkâri/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bingöl/Yayladere’de icra edilen operasyonda tespit edilen iki adet sığınak içerisinde; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet fişeği, iki adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Şırnak/Silopi’de, icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette   sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. 

Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 17:41 Akar ve Soylu vakası giderek vahim bir hal alıyor

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