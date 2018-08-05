Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha etti. Patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üç el yapımı patlayıcının imha edildiği görüntüleri paylaştı.
TSK’dan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir” denildi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN TSK imha edilen patlayıcıların videosunu paylaştı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER