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TSK görüntüleri yayınladı! O iş makinesi vuruldu

TSK görüntüleri yayınladı! O iş makinesi vuruldu

Afrin’den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulma anı TSK tarafından paylaşıldı. Daha önce yayınlanan görüntülerde örgütün sivillerin geçişini engellemek için bu iş makinesini kullandığı görülmüştü.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 20:25 - Güncelleme: 15-03-2018 20:25

AFRİN'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezi dört bir taraftan kuşatıldı. Şehri terk etmek isteyenler için koridor oluşturulurken, koridorun önünü kesmek için kullanılan bir iş makinesi akşam saatlerinde vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında hafta başından itibaren yeni bir evreye girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyururken, siviller için de koridor oluşturuldu ve tüm sivillerin can güvenliğinin TSK ve ÖSO tarafından sağlanacağı belirtildi. Cep telefonlarında Kürtçe ve Arapça mesajlar gönderilirken, terör örgütü ise sivillerin çıkışını engellemek için iş makineleriyle hendekler açtı.

O İŞ MAKİNESİ VURULDU

Önceki gün yayınlanan görüntülerde sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristlerin, iş makinelerini kullandıkları görülmüştü. İşte o iş makinesi bugün akşam saatlerinde TSK tarafından vuruldu. Görüntülen TSK'nın Youtube adresinden yayınlandı.

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